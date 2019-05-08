Я теж воював: водій маршрутки взяв пасажирів у заручники

У Запоріжжі водій маршрутки після конфлікту через пільговиків, взяв у заручники пасажирів та поїхав в невідомому напрямку. Про інцидент розповіли в співтоваристві "Типове Запоріжжя" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався на маршруті №58 у вівторок, 7 травня. Пасажирка маршрутки Світлана Лупіновіч розповіла, що коли сіла в транспорт, виявилася свідком скандалу між водієм і старенької бабусі з палицею. Старенька виправдовувалася, чому не платить за проїзд, на що водій у відповідь каже їй образливі слова: "ви тут вже третя", "ви тут всі інваліди".

Одна з пасажирок не витримує і оплачує проїзд старенької, але водій продовжує обзивати пасажирів. Народ починає обурюватися і відповідати водієві, на що той зупиняє транспорт, виходить з нього, відкриває капот і повідомляє, що нікуди не поїде, бо поламався.

Після того, як всі пасажири вийшли, в салоні залишилася Світлана Лупіновіч, старенька бабуся і ще один пасажир по імені Андрій.

"Пасажири виходять, залишаюсь я, бабуся і пан Андрій, який вимагав від водія дотримуватися правил поведінки. Водій везе нас на кінцеву зупинку, по дорозі я викликаю 102. Описую ситуацію і кажу, що водій везе нас в невідомому напрямку. Виклик прийняли. Стоїмо на відстої, він порпається в машині і зверхньо-нагловато заявляє: "Плювати я хотів на вашу поліцію", - розповіла пасажирка.

Водій взяв пасажирів у заручники (facebook.com/lupinovych)

Після цього вона зателефонувала начальнику Запоріжміськтранс Вербі Юрію Владленовичу, який також не відреагував на інцидент і пообіцяв водієві зробити догану.

"У цей час поліція так і не приїхала. Бабусі стало погано. Дала їй таблетку. Водій везе нас у напрямку Металургів. Я знову дзвоню в поліцію. "Так, ми знаємо. Виклик ваш прийняли". Потім було ще два дзвінка з мого телефону і з телефону Андрія. Була спроба водія висадити нас на Металургів. Ми не вийшли вже принципово, чекали наряд поліції", - додала жінка.

Після цього водій знову везе їх не за своїм маршрутом і Лупіновіч знову зателефонувала в поліцію.

"Я знову дзвоню 102, намагаючись хоча б на мосту зупинити це свавілля. Кажу, ми заручники, нас везуть невідомо куди. Добре, виклик прийнято. Звичайно, що ніхто не зупинив цю маршрутку. А він сміється і каже: "Поліція не приїде. Ненавиджу українців. Ви хохли норовите на халяву скрізь пролізти. Воювали вони. АТО. Я теж воював в Афгані. Я вбивав людей. Мені не страшно вбивати. Працювати треба. Я на пенсії і працюю. Я замолоду про пенсію думав. А вони тут", - процитувала слова водія Лупіновіч.

Вона розповіла, що через годину їй подзвонили з поліції і поцікавилися, де вони знаходяться. Після цього вони пообіцяли, що найближчий патруль проведе з водієм профілактичну бесіду.

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