Военный ВСУ спас двух пони: Капа и Маленькая любят мюсли и радуют защитников (фото)

Украинский боец спас двух пони с именами Капа и Маленькая, и теперь животные проживают на территории Киевского реабилитационного центра для военных, радуя пациентов и помогая легче проходить реабилитацию.
Об этом 7 августа рассказали волонтеры благотворительной организации UAnimals.
"Животных содержали в ненадлежащих условиях и хотели избавиться от них. Однако сейчас пони в хороших руках", - отмечают зоозащитники.
Капу и Маленькую спас военный, который сам был пациентом этого заведения, проходя лечение.
А сейчас пони "стали настоящим утешением для наших защитников, которые проходят реабилитацию в центре".
Пони прогуливаются на территории реабилитационного центра для военных в Киеве (фото: facebook.com/UAnimals.official)
Зоозащитники рассказали, что для обустройства вольеров для маленьких лошадок перевели 10 тысяч гривен, а чтобы пони не голодали и могли полакомиться вкуснятиной, им передали двухмесячный запас мюсли (еда, приготовленная из сырых или запеченных злаков, сухофруктов, орехов, отрубей, ростков пшеницы, меда и специй).
Капа и Маленькая живут в вольерах и любят кушать мюсли (фото: facebook.com/UAnimals.official)
Волонтеры просят неравнодушных приобщаться к поддержке, заботе и оказанию помощи беззащитным животным, которые во время войны еще больше страдают от жестокости.
В организации опубликовали реквизиты для пересылки средств:
Пони Капа и Маленькая (фото: facebook.com/UAnimals.official)
Напомним, ранее волонтер Настя Тихая, чье фото со спасенными собаками из Ирпеня облетело мир, поделилась своей историей.
Также мы писали о том, что жители Киева устроили огромную очередь, чтобы забрать животных из приюта.