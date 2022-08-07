Военный ВСУ спас двух пони: Капа и Маленькая любят мюсли и радуют защитников (фото)

"Животных содержали в ненадлежащих условиях и хотели избавиться от них. Однако сейчас пони в хороших руках", - отмечают зоозащитники.

Капу и Маленькую спас военный, который сам был пациентом этого заведения, проходя лечение.

А сейчас пони "стали настоящим утешением для наших защитников, которые проходят реабилитацию в центре".

Пони прогуливаются на территории реабилитационного центра для военных в Киеве (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Зоозащитники рассказали, что для обустройства вольеров для маленьких лошадок перевели 10 тысяч гривен, а чтобы пони не голодали и могли полакомиться вкуснятиной, им передали двухмесячный запас мюсли (еда, приготовленная из сырых или запеченных злаков, сухофруктов, орехов, отрубей, ростков пшеницы, меда и специй).

Капа и Маленькая живут в вольерах и любят кушать мюсли (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Как помочь пони

Волонтеры просят неравнодушных приобщаться к поддержке, заботе и оказанию помощи беззащитным животным, которые во время войны еще больше страдают от жестокости.

В организации опубликовали реквизиты для пересылки средств:

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Пони Капа и Маленькая (фото: facebook.com/UAnimals.official)