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Военный ВСУ спас двух пони: Капа и Маленькая любят мюсли и радуют защитников (фото)

Коллаж РБК-Украина: пони проживают в реабилитационном центре Киева
Автор: Владимир Костырин

Украинский боец спас двух пони с именами Капа и Маленькая, и теперь животные проживают на территории Киевского реабилитационного центра для военных, радуя пациентов и помогая легче проходить реабилитацию.

Об этом 7 августа рассказали волонтеры благотворительной организации UAnimals.

"Животных содержали в ненадлежащих условиях и хотели избавиться от них. Однако сейчас пони в хороших руках", - отмечают зоозащитники.

Капу и Маленькую спас военный, который сам был пациентом этого заведения, проходя лечение.

А сейчас пони "стали настоящим утешением для наших защитников, которые проходят реабилитацию в центре".

Пони прогуливаются на территории реабилитационного центра для военных в Киеве (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Зоозащитники рассказали, что для обустройства вольеров для маленьких лошадок перевели 10 тысяч гривен, а чтобы пони не голодали и могли полакомиться вкуснятиной, им передали двухмесячный запас мюсли (еда, приготовленная из сырых или запеченных злаков, сухофруктов, орехов, отрубей, ростков пшеницы, меда и специй).

Капа и Маленькая живут в вольерах и любят кушать мюсли (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Как помочь пони

Волонтеры просят неравнодушных приобщаться к поддержке, заботе и оказанию помощи беззащитным животным, которые во время войны еще больше страдают от жестокости.

В организации опубликовали реквизиты для пересылки средств:

  • Монобанк 4441 1144 5162 5790
  • ПриватБанк 5168 7422 4487 7746
  • PayPal paypal@uanimals.org
  • Patreon https://www.patreon.com/uanimals
  • Счет БУ БФ Юаэнималс код ЕГРПОУ 44570260 г/с UA373052990000026006026718566 АО КБ ПриватБанк
  • Помочь на сайте UAnimals https://uanimals.org/yak-dopomohty/

Пони Капа и Маленькая (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Напомним, ранее волонтер Настя Тихая, чье фото со спасенными собаками из Ирпеня облетело мир, поделилась своей историей.

Также мы писали о том, что жители Киева устроили огромную очередь, чтобы забрать животных из приюта.

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