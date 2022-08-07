Військовий ЗСУ врятував двох поні: Капа і Маленька люблять мюслі і радують захисників (фото)

Український боєць врятував двох поні з іменами Капа і Маленька, і тепер тварини проживають на території Київського реабілітаційного центру для військових, радуючи пацієнтів і допомагаючи легше проходити реабілітацію.
Про це 7 серпня розповіли волонтери благодійної організації UAnimals.
"Тварин утримували в неналежних умовах та хотіли позбутися від них. Проте, зараз поні в добрих руках", - зазначають зоозахисники.
Капу і Маленьку врятував військовий, який сам був пацієнтом цього закладу, проходячи лікування.
А зараз поні "стали справжньою розрадою для наших захисників, які проходять реабілітацію в центрі".
Поні прогулюються територією реабілітаційного центру для військових у Києві (фото: facebook.com/UAnimals.official)
Зоозахисники розповіли, що для облаштування вольєрів для маленьких конячок перевели 10 тисяч гривень, а щоб поні не голодували та могли поласувати смакотою, їм передали двомісячний запас мюслі (їжа, приготована з сирих або запечених злаків, сухофруктів, горіхів, висівок, паростків пшениці, меду і спецій).
Капа та Маленька живуть у вольєрах і люблять їсти мюслі (фото: facebook.com/UAnimals.official)
Волонтери просять небайдужих долучатися до підтримки, турботи та надання допомоги беззахисним тваринам, які під час війни ще більше потерпають від жорстокості.
В організації опублікували реквізити для пересилання коштів:
Поні Капа та Маленька (фото: facebook.com/UAnimals.official)
Нагадаємо, раніше волонтерка Настя Тиха, чиє фото з врятованими собаками з Ірпеня облетіло світ, поділилася своєю історією.
Також ми писали про те, що жителі Києва влаштували величезну чергу, щоб забрати тварин з притулку.