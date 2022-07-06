Военный эксперт объяснил логику ракетных обстрелов РФ: "у них не хватает сил"

Враг продолжает обстреливать украинцев ракетами, которые кроме военных объектов поражают жилые дома, торговые центры. Рашисти запускают ракеты, выполняя военное задание, но со своими особенностями.

Об этом рассказал Олег Жданов, военный эксперт, в эфире "Утра с Украиной", которая выходит на канале "Індіго TV".

Враг использует специфические ракеты

По словам Жданова, у россиян не хватает сил на то, чтобы постоянно держать напряжение. Особенно с тех пор, когда они стали применять ракеты Х-22.

"Эти ракеты очень проблематичны в применении - у них есть двигатель, который работает на ракетном топливе, а его составляющие очень токсичны, поэтому специальное подразделение в защитных костюмах должно заряжать его.

Вот они ввезли партию ракет, подготовили, заправили и отстреляли, потому что долго держать их заряженными нельзя. Далее идет период спада, во время которого они либо снова свозят ракеты, либо выбирают новую цель", - рассказал эксперт в интервью с Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем.

Олег Жданов отмечает - то же самое происходит с ракетами "Калибр" и добавил, что если ракетный обстрел не массированный - наше ПВО на 85-90% справляется с уничтожением выпущенных снарядов. Но часто враг запускает ракеты в одну точку и это усложняет задачу.

Россияне имеют двойную цель, когда выпускают по Украине ракеты

"Обстрелы со стороны России имеют двойную цель. Например, когда летят 6 ракет - 2-3 направленные на военный объект, а другие объекты рядом с ним. Это сделано для того, чтобы вселить панику и в результате сказать, что ракета отклонилась от траектории", - рассказал Олег Жданов.

Кроме того, россияне не перестают удивляться тому, как хорошо у нас настроено сообщение об угрозе воздушных ударов. И этому тоже профессиональное объяснение.

Как работает наша система ПВО

"Система автоматически запускает сигнал тревоги в тех направлениях, куда предположительно летят выпущенные ракеты. Если мы знаем направление и места запуска - ориентировочно можем определить место падения. В этом направлении включается сигнал воздушной тревоги.

Если же запущены крылатые ракеты - направление определяется приблизительно, ведь эти ракеты могут менять траекторию движения, поэтому сигнал тревоги распространяется на большие территории, чтобы у людей было время отреагировать", - добавил эксперт.