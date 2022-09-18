Военный эксперт назвал 5 сценариев окончания войны России против Украины

Павел Лузин считает, события могут развиваться в разных направлениях и практически в каждом сценарии - Россия проиграет. Военные действия могут растянуться на месяцы и даже на годы, но вопрос в том, хватит ли у России на это сил. Он выдвинул пять вариантов окончания войны - три возможных, один наивный и один почти невероятный.

Бесконечная война

Это "корейский" сценарий: между Россией и Украиной появится "линия разграничения" - как граница по 38-й параллели между Южной Кореей и КНДР.

Мирного договора не будет, но стороны подпишут соглашение о перемирии, которое сами же будут периодически нарушать, изматывая друг друга боевыми операциями на разных участках фронта. Это невыгодно ни России, ни Украине - но продолжаться может бесконечно долго.

Террор-война

Сценарий Сектора Газа. Россия переведет промышленность на военные рельсы - насколько это возможно в условиях санкций, а на захваченных территориях оставит добровольцев, ЧВК без единого командования и недоукомплектованную армию.

Поставляемые с подсанкционных заводов ракеты будут эпизодически прилетать по гражданским объектам в Украине, а силовики в погонах и без будут заниматься криминалом на оккупированных территориях.

Виртуальная война

Кремль осуществит очередной "жест доброй воли" и еще одну операцию по "перегруппировке" - то есть просто выведет войска с захваченных после 24 февраля территорий.

А чтобы объяснить согражданам, что это не отступление и не поражение, устроит чистку военного руководства с показательным наказанием "козлов отпущения", ликвидирует ЧВК и пойдет на некоторые уступки Западу. Но официально война не закончится - она останется в телевизоре и риторике политиков.

Война с эскалацией

Путин попытается оттянуть внимание с Украины на другие регионы. Например, Россия может устроить военную провокацию в сторону какой-нибудь страны НАТО.

Главный расчет Кремля здесь будет строиться на том, что НАТО не захочет воевать с Россией и попытается пойти на переговоры. А уже там можно поторговаться за судьбу Украины (или хотя бы Донбасса).

Переворот и конец войны

Украина усиливается с помощью западного оружия, российская армия обескровлена и с трудом может ей противостоять, участники боевых действий возвращаются в свои регионы и организуют ОПГ или входят в "частные армии" отдельных представителей элиты, которые решают бороться за власть.

Генералы спецслужб берут дело в свои руки и смещают центральное руководство. Теперь все политические и военные ошибки — это вина бывшего президента и тех, кто оголтело его поддерживал.

А дальше - как получится: возможно, завершение войны, реформы и решение проблемы фейковых республик "ДНР"-"ЛНР" и Крыма с помощью ООН.