Для военных Украины собирают криптовалюту: как помочь

"Помочь украинским военным преодолеть оккупанта можно не только в национальной и иностранной валютах, но и в крипте! Чтобы протянуть финансовую руку помощи могли и владельцы виртуальных активов в любом уголке мира, Минцифра в сотрудничестве с криптопроектами создала криптогаманцы", - говорится в сообщении.

Минцифра открыла официальный кошелек Polkadot:

DOT - 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

Платформа Everstake из экосистемы Solana создала кошелек Sol в партнерстве с Минцифрой:

SOL - 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV

Минцифры также создало официальный криптогаманец для сбора средств в токенах DOGE:

DOGE - DS76K9uJJzQjCFvAbpPGtFerp1qkJoeLwL

Криптобиржа Kuna создала Резервный фонд Украины:

BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (erc20) - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

TRX and USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy.