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Для допомоги Україні відкрили рахунки для переказу криптовалюти

Автор: Тетяна Самарук

Міністерство цифрової трансформації України відкрили рахунки, куди можна переказувати криптовалюту для допомоги Україні у боротьбі з російським агресором.

Зокрема, для цього створили кілька криптогаманців, повідомили у міністерстві.

"Допомогти українським військовим подолати окупанта можна не лише в національній та іноземній валютах, а й у крипті! Щоб протягнути фінансову руку допомоги могли й власники віртуальних активів у будь-якому куточку світу, Мінцифра у співпраці з криптопроектами створила криптогаманці", - йдеться у повідомленні.

Мінцифра відкрила офіційний гаманець Polkadot:

DOT - 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

Платформа Everstake з екосистеми Solana створила гаманець SOL у партнерстві з Мінцифрою:

SOL - 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV

Мінцифри також створило офіційний криптогаманець для збору коштів у токенах DOGE:

DOGE - DS76K9uJJzQjCFvAbpPGtFerp1qkJoeLwL

Криптобіржа Kuna створила Резервний фонд України:

BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (erc20) - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

TRX and USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy.

Раніше ми повідомляли, що Visa надасть 2 млн доларів для гуманітарної допомоги українцям.

Також ми писали, що в "Метінвесті" заявили, що підприємства групи допомагають українцям.

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