Для допомоги Україні відкрили рахунки для переказу криптовалюти

Міністерство цифрової трансформації України відкрили рахунки, куди можна переказувати криптовалюту для допомоги Україні у боротьбі з російським агресором.

Зокрема, для цього створили кілька криптогаманців, повідомили у міністерстві.

Мінцифри також створило офіційний криптогаманець для збору коштів у токенах DOGE:

Платформа Everstake з екосистеми Solana створила гаманець SOL у партнерстві з Мінцифрою:

"Допомогти українським військовим подолати окупанта можна не лише в національній та іноземній валютах, а й у крипті! Щоб протягнути фінансову руку допомоги могли й власники віртуальних активів у будь-якому куточку світу, Мінцифра у співпраці з криптопроектами створила криптогаманці", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Visa надасть 2 млн доларів для гуманітарної допомоги українцям.

Також ми писали, що в "Метінвесті" заявили, що підприємства групи допомагають українцям.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!