Военные ВСУ на Донбассе применили уникальную систему: защищает от снайперов оккупантов

На Донбассе в зоне проведения ООС украинские военные применяют специальную систему для защиты от вражеских снайперов. По данным разведки, еще в прошлом месяце на Восток Украины снова прибыли спецназовцы ВС РФ, чтобы убивать бойцов ВСУ.

Уникальные системы, позволяющие не стать мишенью для снайпера, бойцам привозят волонтеры. Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Так как на фронте каждый выход на открытую местность является потенциальной опасностью, бойцы на передовой завешивают переходы маскировочными сетками, чтобы передвигаться между позициями незаметно для противника.

Чтобы не стать жертвой снайперов, позиции врага приходится рассматривать из укрытия.

На фронте в зоне ООС волонтеры устанавливают камеры наблюдения, которые позволяют просматривать местность вокруг на расстоянии до 2 км. Так, бойцам теперь можно сидеть перед экраном монитора, а не выглядывать постоянно из окопа.

"Тактика террористов и российских снайперов сейчас очень простая, они сначала ликвидируют камеры, а затем устраивают "охоту" на наших ребят. Вот камера с позиций близ Донецкого аэропорта. Видим попадание и видим выход. Преимущество этого мобильного комплекса в том, что, чтобы его установить, развернуть и запустить в действие, нужно максимум 10 минут, также еще меньше времени требуется, чтобы его сложить и перенести на другой участок", - рассказал один из разработчиков наблюдательного системы и руководитель военного отдела волонтерского фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

Сейчас на Донбассе на фронте установили 30 таких камер, а нужно - минимум 200.

В зоне ООС на Донбассе военные используют мобильные системы наблюдения для фиксации вражеских снайперов (фото: скриншот)

Как рассказала пресс-офицер 93-й мехбригады ВСУ Ирина Рыбакова, в прошлом году украинские разведчики получили очередные доказательства, что на Донбасс приезжают именно спецназовцы из России. Речь идет о кадрах с нашлемной камеры снайперской группы российских солдат, на которых видны автомат, снайперская винтовка и снаряжение, состоящее на вооружении ФСБ РФ.

"Они были бесспорно россиянами, разговаривали на русском языке с русским акцентом. Они не знали географические названия: называли Новотошковское - Новотошковкой и обсуждали между собой военную ипотеку. Это чисто российская программа поддержки военных", - отметила она.

Видео: В ВСУ показали доказательства боевой работы российских снайперов на Донбассе

Ранее мы рассказывали о винтовках "Ночной хищник", которое больше всего боятся боевики на Донбассе - оружие было сконструировано еще в 2014 году, и стреляет на 3 тысячи метров.

Напомним, что стало известно имя погибшего на Донбассе военного, которого убил снайпер оккупантов.