Стреляет на 3 тысячи метров: какого оружия больше всего боятся боевики на Донбассе

Украинское оружие держит в страхе боевиков на Донбассе (коллаж РБК-Украина)

Боевики на Донбассе очень боятся украинского оружия "Ночной хищник", которое сконструировали еще в 2014 году. Идея винтовки принадлежит украинским добровольцам. С ней "киборги" защищали Донецкий аэродром. Дальность и точность оружия впечатляют – это более трех километров. К сожалению, за все єти годы эффективной работы на фронте "Ночной хищник" до сих пор не получил широкое применения в Вооруженных силах Украины.

Издание "Сегодня" рассказало, где делается эффективное оружие и что о нем говорят эксперты. Винтовка изготавливается на заводе "Маяк", который находится в Киеве на улице Степана Бандеры. Кроме музыкальных инструментов тут изготавливают и боевое оружие.

Винтовка "Ночной хищник" доказала свою эффективность (Скриншот)

Главный конструктор завода "Маяк" Александр Гордеев рассказал, что винтовка спроектирована профессиональными военными, поэтому ее применение на Донбассе должно быть максимально эффективным.

"Три тысячи метров – это абсолютно нормальна решаемая ситуация. За 700 метров тебя не слышно, за 800 метров тебя не видно в тепляк. А ты прилетаешь на 3000 с плюсом. Легкая бронированная техника – не выживает никто. Танк снимается с приборов навигации. Не надо проникать в заброневое пространство. Ты просто выбиваешь ему навигационные приборы, приборы прицеливания, тот же пулемет, который у него стоит. И он превращается в трактор", - рассказал Гордеев.

Отметим, что винтовка уже доказала свою эффективность при обороне Донецкого аэропорта, но ее так и не приняли на вооружение украинской армии. Ею до сих пор пользуются лишь отдельные подразделения. Но в последнее время стало известно, что Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины отработано предложение к основным показателям государственного оборонного заказа на 2021 год, которыми предусмотрена закупка крупнокалиберных винтовок калибра 14,5 мм для обеспечения нужд ВС Украины. Соответственно, такому оружию в руках украинских воинов на Донбассе быть.

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