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Военные впечатлили Украинцев трогательным исполнением "Щедрика" (видео)

Автор: Анна Киселева

В Украине 7 января празднуется Рождество Иисуса Христа – один из главных праздников во всем православном мире. В Украине, а также в более чем 100 странах, Рождество является официальным праздником и выходным. Воздушные силы ВСУ присоединились к поздравлениям с одним из самых главных праздников года. Военные решили исполнить известный на весь мир "Щедрик", давно ставший символом Рождества.

Центр военно-музыкального искусства Воздушных сил ВСУ записал почти трехминутное яркое видео. Эта рождественская мелодия зазвучала по-особенному в исполнении военного оркестра.

Благодаря уникальному ритму украинская народная песня была переведена на английский язык, после чего стала рождественской песней для всего мира, известная под названием "Carol of the Bells".

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В ноябре 2016 года к столетию со дня первого исполнения Щедрика стартовал флешмоб #щедрик100challenge, в ходе которого несколько десятков исполнителей из разных стран опубликовали в сети Интернет видеозаписи с исполнением Щедрика. В декабре к нему подключились и другие флешмобы, в частности #SingWithUkraine, при котором много украинцев стали сами записывать свои пения "Щедрика".

Кроме того, "Щедрик" стал саундтреком к таким известным фильмам и сериалам, как " Южный парк", "Симпсоны", "Гриффины", "Легенды завтрашнего дня", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Один дома" (2 первые части), "Крепкий орешек 2", "Гоголь. Вий" и многие другие.

Стоит отметить, что к католическому рождеству сотрудники киевской полиции также исполнили "Щедрик".

Также мы рассказывали, когда в Украине щедруют, колядуют и посевают.

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