Военные и разбитые окна: как проходит 1 сентября в оккупированном Мариуполе

День знаний в Мариуполе под властью российских захватчиков - провалился.
О дне знаний в оккупированном россиянами городе рассказал советник мэра Петр Андрющенко.
Так, на День знаний в Мариуполе школы не открылись. Все дети остались дома.
"Никаких "первых" или "последних" звонков. Только первые и одиннадцатые классы вынуждены прийти на классное время, чтобы выслушать, как надо родину любить. Настоящий день знаний в Мариуполе. Знаний о том, что Россия приносит только разрушение и смерть. Что коллаборанты и оккупанты могут только хорошо врать. Что русский язык и культура в школах приносит угрозу "помощи и освобождения" от России", - написал Андрющенко.
Андрющенко опубликовал фото из школы №41. На нее больно смотреть - людей там почти нет, а разбитые окна зятянуты пленкой, так как ремонта никакого не было.
"Так выглядит начало учебного процесса в школе 41. Здание и вход оцеплены военными. На входе проверяют всех, даже детские рюкзаки", - написал советник мэра.
Ранее мы сообщали, что в Мариуполе угрожают отбирать у родителей детей, которые не будут ходить в школу.
Кстати, в ВСУ рассказали, как россияне "реконструируют" Драмтеатр в Мариуполе.