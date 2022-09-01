Военные и разбитые окна: как проходит 1 сентября в оккупированном Мариуполе

1 сентября в Мариуполе

Так, на День знаний в Мариуполе школы не открылись. Все дети остались дома.

"Никаких "первых" или "последних" звонков. Только первые и одиннадцатые классы вынуждены прийти на классное время, чтобы выслушать, как надо родину любить. Настоящий день знаний в Мариуполе. Знаний о том, что Россия приносит только разрушение и смерть. Что коллаборанты и оккупанты могут только хорошо врать. Что русский язык и культура в школах приносит угрозу "помощи и освобождения" от России", - написал Андрющенко.

А вот как выглядит школа №41 в Мариуполе

Андрющенко опубликовал фото из школы №41. На нее больно смотреть - людей там почти нет, а разбитые окна зятянуты пленкой, так как ремонта никакого не было.



"Так выглядит начало учебного процесса в школе 41. Здание и вход оцеплены военными. На входе проверяют всех, даже детские рюкзаки", - написал советник мэра.

Как выглядит 1 сентября в школе №41 Мариуполя (Петр Андрющенко/Telegram)