Військові і розбиті вікна: як проходить 1 вересня в окупованому Маріуполі

День знань у Маріуполі під владою російських загарбників - провалився.
Про День знань в окупованому росіянами місті розповів радник мера Петро Андрющенко.
Так, на 1 верв Маріуполі школи не відкрилися. Всі діти залишилися вдома.
"Ніяких" перших "або" останніх " дзвінків. Тільки перші і одинадцяті класи змушені прийти на класний час, щоб вислухати, як треба батьківщину любити. Справжній день знань в Маріуполі. Знань про те, що Росія приносить тільки руйнування і смерть. Що колаборанти і окупанти можуть тільки добре брехати. Що російська мова і культура в школах приносить загрозу "допомоги і звільнення" від Росії", - написав Андрющенко.
Андрющенко опублікував фото зі школи № 41. На неї боляче дивитися - людей там майже немає, а розбиті вікна зятягнуті плівкою, бо ремонту ніякого не було.
"Так виглядає початок навчального процесу в школі 41. Будівля і вхід оточені військовими. На вході перевіряють всіх, навіть дитячі рюкзаки", - написав радник мера.
Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі погрожують відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи.
До речі, у ЗСУ розповіли, як росіяни "реконструюють" Драмтеатр у Маріуполі.