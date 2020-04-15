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Военные раскрыли правду о происхождении коронавируса

STYLERКоронавирус    15.04.2020 - 11:44
Военные раскрыли правду о происхождении коронавируса
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Выяснилась правда о происхождении коронавируса

Коронавирус COVID-19 скорее всего имеет природное происхождение. К этому выводу пришли военные из США.

Такое заявление сделали в Пентагоне. Во вторник, 14 апреля, генерал Марк Милли, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США выступил с отчетом разведки на брифинге.

Милли говорит, что эти заключения пока не окончательные, но большинство фактов и свидетельств говорит о том, что COVID-19 имеет естественное происхождение.

"Тем не менее, наверняка мы не знаем", - добавил генерал.

Военные раскрыли правду о происхождении коронавируса

Генерал Марк Милли

США, как страна наиболее пострадавшая от коронавируса (больше 600 заболевших), проявляет большой интерес - и в разведке это не скрывают - к вопросу о происхождении штамма этого вируса.

"Что касается вопроса о лаборатории... Было много слухов и предположений в различных СМИ, блогах и так далее. Вас не должно удивлять, что у нас был к этому большой интерес. У нас было много разведывательной информации, на это был брошен пристальный взгляд", - сказал Милли.

Отметим, что большинство ученых также склоняются к тому, что вирус возник в результате природной мутации, а не выведен лабораторно.

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