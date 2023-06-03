"Воєнна розвідка московита стежить": військовий звернувся до українців із важливою заявою

Актор і воїн Дмитро Лінартович, який взимку у Соледарі отримав важке поранення, розповів, як адаптується до цивільного життя. А також про те, чи доцільні розваги під час війни і як їх сприймають військові.

Чи доцільні розваги під час війни

Періодично у суспільстві гостро постає питання про те, чи доцільно ходити у кіно, театр чи ресторани під час війни, та як такі розваги сприймають військові.

"Воєнна розвідка московита ходить по вулицях і збирає інформацію. І якщо ми будемо деморалізовані, люди не ходитимуть у театри, не зустрічатимуться, не гулятимуть, а будуть боятися, тоді все - ми програли. Навпаки, треба жити тут і зараз, треба насолоджуватись життям. Невідомо, що буде завтра", - каже Лінартович.

При цьому зізнається, що він з самого початку, як тільки він повернувся з фронту, нормально сприймав, що люди ходять у кіно і театри, зустрічаються та гуляють.

"Після лікарні з другом пішов у театр на комедію і вона нормально навіть мені зайшла, тільки от нас застала повітряна тривога. Тому актори у стислому порядку потім дограли", - говорить Дмитро.

Як військові адаптуються до цивільного життя

"У цивільному житті, якщо в тебе є справа, ти можеш відкласти її на завтра. А на фронті, якщо в тебе летить снаряд, то ти хапаєшся за життя і контр дієш відповідно. Бути військовим, це абсолютно інакший спосіб життя і я його прийняв", - розповідає актор.

Лінартович зізнається, що адаптуватись до цивільного життя йому допомогло спілкування із друзями та велика підтримка відомих і навіть незнайомих людей.

"Коли вернувся з фронту, мені заново треба було вчитися жити. На початках я був із військовими вібраціями, у мене була роздратованість. Я відразу різко реагував на будь-який подразник. Особливо, якщо якась там несправедливість була. Але з часом я почав висвітлюватись", - додає Дмитро.

Актор каже, що повернутись до мирного життя також допомогло тісне спілкування із побратимом.

"Мені пощастило, бо ми з побратимом опинились в одному реабілітаційному відділенні і ми виговорилися. Я мав сильну підтримку від різних людей. І я потихенько вилюднююсь. Зараз я займаюсь творчістю, диски повидавав. Люди кажуть, що сердечніше почав виконувати пісні", - говорить артист.