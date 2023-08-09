UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Водойми в Києві, де існує високий ризик втопитися: перелік пляжів

Де не можна купатися в Києві (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Сезон купання вже завершується, але попри це жертв водойм не стає менше. Фахівці визначили, які озера в Києві є найнебезпечнішими для купання через ризик втопитися.

Про це йдеться на сайті КП "Плесо".

Перелік озер

Найбільша кількість випадків порятунку в літній період припадає на офіційні муніципальні пляжі та місця масового відпочинку, які облаштовані рятувальними постами.

Найбільше загиблих зафіксували в:

  • озері Райдужному Дніпровського району - 8 загиблих
  • озері Йорданському Оболонського району - 6 загиблих
  • озері Міністерському чи Редькіному Оболонського району - 6 загиблих
  • біля мосту Метро у Печерському районі - 5 загиблих 

Зазначимо, що на озері Райдужному розташовано офіційний пляж з рятувальниками, а от на двох інших озерах навіть облаштованих пляжів немає.

Карта місць підняття загиблих в озерах і ставках з травня по вересень 2019 - 2022 роки включно. Загальна кількість становить 74 особи (фото: pleso.kyiv.ua) 

Як потрібно поводитися на воді

Якщо ви хочете відпочити на воді, обов'язково дотримуйтеся цих правил поведінки задля збереження життя:

  •  відпочинок на воді повинен бути у світлу частину доби та тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях
  • купатися можна в спокійну безвітряну погоду за швидкості вітру до 10м/сек., температури води - не нижчою за +18 градуси за Цельсієм, повітря - не нижчою за +24 градуси за Цельсієм
  • заходити в воду потрібно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до температури води, перед купанням рекомендовано пройти огляд в лікаря
  • після прийому їжі купатися можна лише через 1,5-2 години
  • у воді варто знаходитися не більше 15 хвилин, після купання не рекомендовано приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні
  • не рекомендовано купатися біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів
  • перед тим, як стрибати у воду, перевірте безпечність дна й глибину водойми
  • катання на човні дозволено лише після отримання дозволу та реєстрації в чергового човнової станції
  • під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м'язи в постійному напруженні, не змагайтеся у швидкості просування на воді, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе, не беріть участі у великих запливах без дозволу лікаря й необхідних тренувань

Раніше ми розповідали, як у дитячому озері на ставку загинув 10-річний хлопчик.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київпляжі