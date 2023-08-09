Водойми в Києві, де існує високий ризик втопитися: перелік пляжів

Найбільша кількість випадків порятунку в літній період припадає на офіційні муніципальні пляжі та місця масового відпочинку, які облаштовані рятувальними постами.
Найбільше загиблих зафіксували в:
озері Райдужному Дніпровського району - 8 загиблих
озері Йорданському Оболонського району - 6 загиблих
озері Міністерському чи Редькіному Оболонського району - 6 загиблих
біля мосту Метро у Печерському районі - 5 загиблих
Зазначимо, що на озері Райдужному розташовано офіційний пляж з рятувальниками, а от на двох інших озерах навіть облаштованих пляжів немає.
Карта місць підняття загиблих в озерах і ставках з травня по вересень 2019 - 2022 роки включно. Загальна кількість становить 74 особи (фото: pleso.kyiv.ua)
Як потрібно поводитися на воді
Якщо ви хочете відпочити на воді, обов'язково дотримуйтеся цих правил поведінки задля збереження життя:
відпочинок на воді повинен бути у світлу частину доби та тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях
купатися можна в спокійну безвітряну погоду за швидкості вітру до 10м/сек., температури води - не нижчою за +18 градуси за Цельсієм, повітря - не нижчою за +24 градуси за Цельсієм
заходити в воду потрібно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до температури води, перед купанням рекомендовано пройти огляд в лікаря
після прийому їжі купатися можна лише через 1,5-2 години
у воді варто знаходитися не більше 15 хвилин, після купання не рекомендовано приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні
не рекомендовано купатися біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів
перед тим, як стрибати у воду, перевірте безпечність дна й глибину водойми
катання на човні дозволено лише після отримання дозволу та реєстрації в чергового човнової станції
під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м'язи в постійному напруженні, не змагайтеся у швидкості просування на воді, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе, не беріть участі у великих запливах без дозволу лікаря й необхідних тренувань