Водоемы в Киеве, где существует высокий риск утонуть: список пляжей

Список озер

Наибольшее количество случаев спасения в летний период приходится на официальные муниципальные пляжи и места массового отдыха, обустроенные спасательными постами.

Больше всего погибших зафиксировали в:

озере Радужном Днепровского района - 8 погибших

Днепровского района - 8 погибших озере Иорданском Оболонского района - 6 погибших

Оболонского района - 6 погибших озере Министерском или Редькином Оболонского района - 6 погибших

Оболонского района - 6 погибших у моста Метро в Печерском районе - 5 погибших

Отметим, что на озере Радужном расположен официальный пляж со спасателями, а вот на двух других озерах даже обустроенных пляжей нет.

Карта мест поднятия погибших в озерах и прудах с мая по сентябрь 2019 - 2022 годы включительно. Общее количество составляет 74 человека (фото: pleso.kyiv.ua)

Как нужно себя вести на воде

Если вы хотите отдохнуть на воде, обязательно соблюдайте эти правила поведения для сохранения жизни: