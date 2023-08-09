Водоемы в Киеве, где существует высокий риск утонуть: список пляжей

Наибольшее количество случаев спасения в летний период приходится на официальные муниципальные пляжи и места массового отдыха, обустроенные спасательными постами.
Больше всего погибших зафиксировали в:
озере Радужном Днепровского района - 8 погибших
озере Иорданском Оболонского района - 6 погибших
озере Министерском или Редькином Оболонского района - 6 погибших
у моста Метро в Печерском районе - 5 погибших
Отметим, что на озере Радужном расположен официальный пляж со спасателями, а вот на двух других озерах даже обустроенных пляжей нет.
Карта мест поднятия погибших в озерах и прудах с мая по сентябрь 2019 - 2022 годы включительно. Общее количество составляет 74 человека (фото: pleso.kyiv.ua)
Как нужно себя вести на воде
Если вы хотите отдохнуть на воде, обязательно соблюдайте эти правила поведения для сохранения жизни:
отдых на воде должен быть в светлую часть суток и только в специально отведенных и оборудованных для этого местах
купаться можно в спокойную безветренную погоду при скорости ветра до 10м/сек., температуры воды - не ниже +18 градусов по Цельсию, воздух - не ниже +24 градусов по Цельсию
заходить в воду нужно медленно, позволяя телу адаптироваться к температуре воды, перед купанием рекомендовано пройти осмотр у врача
после еды купаться можно только через 1,5-2 часа
в воде следует находиться не более 15 минут, после купания не рекомендуется принимать солнечные ванны, лучше отдохнуть в тени
не рекомендовано купаться у крутых, обрывистых и заросших густой растительностью берегов
перед тем, как прыгать в воду, проверьте безопасность дна и глубину водоема
катание на лодке разрешено только после получения разрешения и регистрации у дежурного лодочной станции
во время купания не совершайте лишних движений, не держите свои мышцы в постоянном напряжении, не соревнуйтесь в скорости продвижения на воде, не нарушайте ритм дыхания, не переутомляйте себя, не участвуйте в больших заплывах без разрешения врача и необходимых тренировок