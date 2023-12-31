Водохреще за новим стилем. Коли українці відзначатимуть це свято у 2024 році

Коли українці відзначатимуть Водохреще 2024

Водохреще є одним з найважливіших церковних свят у році, яке фактично завершує різдвяний цикл. У цей день віряни відзначають хрещення Ісуса Христа в річці Йордан та його явлення народу як Спасителя та Месії.

З 2024 року це свято тепер вшановуватимуть 6 січня, раніше його відзначали - 19 січня. Цього року Водохреще припадає на суботу, тому більшість українців будуть мати вихідний.

Історія свята

Біблійні перекази розповідають, що Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан у 30-річному віці. Коли Христос вийшов на берег, то із небес почув голос Бога, який назвав його своїм Сином. Після цього на нього зійшов Святий Дух у вигляді голуба. Саме тому свято ще називають Богоявленням.

Християни вірять, що саме хрещення засвідчує таїнство Святої Трійці - в день хрещення Ісусу Бог з’явився у трьох іпостасях: Бог Отець - у голосі, Син Божий - у плоті, Дух Святий - у вигляді голуба.

Як святкують Водохреще

На Водохреще головним символом є свята є вода. Християни вірять, що у цей день вона набуває цілющих властивостей. Саме тому віряни йдуть до церкви та освячують воду. Потім нею пригощають усіх членів родини та нею кроплять дім, щоб вона захищала від лиха та негараздів.

Освячена вода зберігається цілий рік і вона не псується. Коли діти хворіють, то її дають пити, щоб хвороба швидше відступила.

Традиційно воду освячують на березі річок. Зазвичай у цей день б'ють сильні морози, тож на льоді у водоймах вирізують великий хрест і ставлять його біля ополонки.

Багато хто пірнає в ополонку, бо вважає, що такий обряд начебто очищує від гріхів та заряджає здоров’ям на увесь рік. Але священники наголошують, що це не християнська традиція.

На Водохреще заведено відвідувати родичів та друзів. У цей день вітаються наступними словами: "Христос охрестився", на що треба відповідати "У річці Йордані".

Головні заборони свята

У цей день не можна жодним чином "ображати" воду - плювати у неї, викидати сміття, виливати відходи тощо. Також заборонено сваритися, лихословити та тримати образи на когось.

Церква виступає категорично проти ворожіння чи інших магічних ритуалів.