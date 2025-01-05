Водохреще 2025: які молитви обов'язково треба прочитати зранку

Молитва перед вживанням святої води

Господи Боже наш, що благоволив освятити води Йорданські через хрещення Твого Сина Єдинородного. Просимо Тебе, освяти і цю воду, дай їй благодать Твого Святого Духа, щоб вона стала цілющою для душ і тіл наших. Амінь.

Ця молитва читається перед тим, як випити освячену воду. Вона допомагає налаштуватися на духовний лад та прийняти благодать Божу.

Молитва за очищення від гріхів

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що охристився в водах Йордану, очисти мене від усіх гріхів моїх, добровільних і недобровільних. Омий мене святою водою Хрещення і віднови в мені чистоту душі. Амінь.

Ця молитва звертає нас до каяття та очищення, налаштовуючи на духовне оновлення.

Молитва за здоров’я

Господи Боже наш, Всемилостивий Отче! Звертаюся до Тебе з проханням про зцілення душі та тіла. Благослови мене Своєю благодаттю і подаруй міцне здоров’я. Очисти мене від усіх недуг і немочей. Нехай Твоя цілюща сила торкнеться кожної клітинки мого тіла. Амінь.

Ця молитва допоможе розпочати день із впевненістю в Божому захисті та підтримці.

Молитва за достаток і щастя

Господи, подай нам усім достаток духовний і матеріальний. Благослови наші труди, даруй мир і радість у домі нашому, наповни серця щастям і вдячністю за Твої благодіяння. Амінь.

Ця молитва дозволяє просити Божого благословення для добробуту та гармонії в житті.

Молитва за Україну

Господи Боже наш, благослови нашу Україну. Збережи її від ворогів видимих і невидимих. Дай нам мир, злагоду і процвітання. Благослови наші сім’ї, наших дітей і всіх, хто живе на цій землі. Амінь.

У контексті сучасних реалій ця молитва особливо актуальна. Вона допомагає просити Бога про мир в Україні та в усьому світі.

Додамо, що 6 січня ви можете молитися своїми словами, висловлюючи свої найпотаємніші бажання і прохання до Бога. Головне - робити це щиро.

Як правильно провести день Водохреща

Починаючи день із молитви, важливо відвідати богослужіння у храмі, де проводиться обряд освячення води.

Традиційно віруючі набирають освячену воду та приносять її додому. Дехто зважується на купання в ополонці - це символізує очищення гріхів і духовне оновлення.

Проте священники наголошують, що головне - це молитва та віра, а не зовнішні традиції.