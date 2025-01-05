Крещение 2025: какие молитвы обязательно надо прочитать с утра

Молитва перед употреблением святой воды

Господи Боже наш, благоволивший освятить воды Иорданские через крещение Твоего Сына Единородного. Просим Тебя, освяти и эту воду, дай ей благодать Твоего Святого Духа, чтобы она стала целебной для душ и тел наших. Аминь.

Эта молитва читается перед тем, как выпить освященную воду. Она помогает настроиться на духовный лад и принять благодать Божью.

Молитва за очищение от грехов

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, крестившийся в водах Иордана, очисти меня от всех грехов моих, добровольных и недобровольных. Омой меня святой водой Крещения и восстанови во мне чистоту души. Аминь.

Эта молитва обращает нас к покаянию и очищению, настраивая на духовное обновление.

Молитва за здоровье

Господи Боже наш, Всемилостивый Отче! Обращаюсь к Тебе с просьбой об исцелении души и тела. Благослови меня Своей благодатью и подари крепкое здоровье. Очисти меня от всех недугов и немощей. Пусть Твоя целительная сила коснется каждой клеточки моего тела. Аминь.

Эта молитва поможет начать день с уверенностью в Божьей защите и поддержке.

Молитва за достаток и счастье

Господи, подай нам всем достаток духовный и материальный. Благослови наши труды, даруй мир и радость в доме нашем, наполни сердца счастьем и благодарностью за Твои благодеяния. Аминь.

Эта молитва позволяет просить Божьего благословения для благополучия и гармонии в жизни.

Молитва за Украину

Господи Боже наш, благослови нашу Украину. Сохрани ее от врагов видимых и невидимых. Дай нам мир, согласие и процветание. Благослови наши семьи, наших детей и всех, кто живет на этой земле. Аминь.

В контексте современных реалий эта молитва особенно актуальна. Она помогает просить Бога о мире в Украине и во всем мире.

Добавим, что 6 января вы можете молиться своими словами, выражая свои самые сокровенные желания и просьбы к Богу. Главное - делать это искренне.

Как правильно провести день Крещения Господня

Начиная день с молитвы, важно посетить богослужение в храме, где проводится обряд освящения воды.

Традиционно верующие набирают освященную воду и приносят ее домой. Некоторые решаются на купание в проруби - это символизирует очищение грехов и духовное обновление.

Однако священники отмечают, что главное - это молитва и вера, а не внешние традиции.