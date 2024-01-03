Водохреще 2024: коли і навіщо святити йорданську воду

Навіщо святити воду на Йордана

Біблія твердить, що Ісус прийняв хрещення у 30-річному віці від Івана Хрестителя. Під час Таїнства Христос почув голос Бога з небес, який назвав його своїм Сином. Після цього на нього зійшов Святий Дух у вигляді голуба.

Саме тому свято ще називають Богоявленням, адже хрещення засвідчує таїнство Святої Трійці - в день хрещення Ісусу Бог з’явився у трьох іпостасях: Бог Отець - у голосі, Син Божий - у плоті, Дух Святий - у вигляді голуба.

Християни вірять, що на Водохреще вода набуває цілющих властивостей, вона здатна захистити людину та оселю від всього лихого. Тому після того, як священник освятить воду на Йордана, її несуть додому - дають напитись рідним та кроплять домівку. Цю воду християни зберігають цілий рік.

"Глибокий символічний зміст освяченої води можна пояснити, виходячи із того значення, яке вона відіграє в житті Божого творіння: вода є матеріальною основою життя, без неї неможливе життя ані рослин, ані тварин, ані самої людини. Ще одна її важлива фізична властивість: вона очищує. В таких міркуваннях бачимо і богословський зміст символу: водою руйнується стара людина, дарується очищення і підтримується життя нової людини у Хрещенні", - пояснюють у ПЦУ.

Духовенство зазначає, що Господь, зокрема і через освячену воду, творить чудеса - зцілює і очищує, насамперед від духовної скверни, пристрастей, зла.

"Освячення води здійснюють на спогад про подію Хрещення Господнього, коли Спаситель зійшов у води Йордану як людина, тілесно, щоби взяти на Себе гріхи людства і дарувати нам через Хрещення можливість оновитися, спастися. Освячуючи воду, ми просимо у Господа подати через неї благословіння й оновлення для нас самих, для навколишнього світу", - кажуть священники.

Вони додають, що святкуючи Водохреще, важливо прийти на богослужіння, помолитися, взяти участь у Таїнстві Євхаристії, а не лише прийти "за святою водою".

Додамо, що зазвичай воду освячують біля водойми, конкретне місце і час священники повідомляють у церкві завчасно. У деяких парафіях освячувати воду можуть ввечері напередодні Йордана, а в деяких - вранці на саме свято.

Зазначимо, що за старим стилем Водохреще відзначали 19 січня.