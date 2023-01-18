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Водохреще 2023: що категорично не можна робити в цей день

Що не можна робити на Водохреще (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

19 січня в Україні відзначають свято Водохреще. Цей день є дуже важливим для всіх вірян, адже саме 19 січня Ісус прийняв хрещення в річці Йордан.

Які заборони існують на Водохреще - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що не можна робити 19 січня

У це свято всі енергії стають сильнішими, тому існує ряд заборон, яких варто дотримуватися, щоб не накликати біду.

Насамперед потрібно бути обачними з водою. Не можна прати, бо таким чином вода споганюється. Не можна занурюватися у воду без сповіді та причастя. А набираючи воду чи занурюючись в ополонку, не можна сваритися, бути ображеним або злим. Інакше вода втратить свої цілющі властивості.

Також перед пірнанням не можна вживати алкоголь, хоча здебільшого це стосується вашої безпеки. Не можна занурюватися й до того моменту, поки священник опустить туди розп'яття і прочитає спеціальну молитву.

Вірили, що свята вода лікує від усіх хвороб (фото: pravlife.org)

Усі хатні справи також краще відкласти, зокрема прибирання, в’язання та шиття.

На Водохреще також не можна лити сльози, адже "можна проплакати до наступного свята", тобто весь рік пройде в смутку. Не сваріться та не бажайте нікому нічого лихого.

Серед інших заборон:

  • Не можна виносити сміття з хати.
  • Не можна ворожити, інакше наврочите біду.
  • У борг гроші на Водохреще давати не можна - запросите бідність.
  • Не можна одягати старі та брудні речі.
  • Стригти волосся і нігті - до проблем.

А ще в давнину було заборонено їсти будь-що до Святої вечері. Трапезу починали з голодної куті, лише потім можна було приступати до інших страв, які були винятково пісними.

Раніше ми розповідали, які традиції святкування Хрещення є в Україні.

Читайте також, що повинно стояти на столі у другий Святий вечір.

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