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На водохранилище Хмельницкой АЭС люди мучили лебедя ради селфи: видео вызвало скандал

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Хмельницкая область, Вторник 01 февраля 2022 22:14
На водохранилище Хмельницкой АЭС люди мучили лебедя ради селфи: видео вызвало скандал Коллаж РБК-Украина: жестокое "селфи" мужчин с лебедем спровоцировало скандал
Автор: Владимир Костырин

Возле водохранилища Хмельницкой АЭС мужчины отличились выходной ради "эффектного" кадра для соцсетей, схватив белого лебедя и насильно удерживая шокированную птицу за шею, пока та отчаянно пыталась высвободиться.

Видео в интернете вызвало массу возмущения, была инициирована "охота" за мучителями пернатого.

На скандальном ролике, снятом недавно неизвестными и вышедшем в Facebook-группе "Подслушано Острог", видно, как лебедя хватают за горло и держат, чтобы не вырвался, а несчастная птица пытается отбиться от людей хотя бы лапами, но это сделать не просто.

Видео: мужчины около водохранилища Хмельницкой АЭС ради селфи мучили лебедя

Теперь в соцсетях пытаются установить имена "героев" ролика, а правоохранителей это видео тоже заинтересовала, и начата проверка.

Видео: скандальное "селфи" с лебедем возле водохранилища ХАЭС

На водоем около Хмельницкой атомной электростанции лебеди уже традиционно прилетают на зимовку, причем даже из разных стран, так как тут вода не замерзает, в отличие от других прудов в это время года.

Полюбоваться лебединым королевством сюда массово приезжают люди, и дикие величественные птицы уже привыкли к подобным "зрителям", и не особо боятся человека.

Как отмечает руководитель отдела охраны окружающей среды Хмельницкой АЭС Александр Левицкий, в этом водохранилище достаточная кормовая база и теплая вода, что для лебедей очень важно, чтобы нормально пережить зиму, говорится в сюжете ТСН.

Но, как это бывает, для птиц угрозу представляет не столько морозы и голод, сколько сами люди, и пернатые нередко оказываются в опасности.

"Ловят за шею, и это может травмировать, а максимум - вообще (лебедь) может погибнуть. Это не нормально", - возмущается местный орнитолог Виктор, комментируя поведение некоторых граждан.

Специалист признается, что при наблюдении и изучении этих пернатых ему с коллегами порой тоже приходится брать в руки лебедей, но только этому они специально учились. Так, важно это делать осторожно, чтобы у птиц было меньше стресса.

А вот любители селфи с лебедями иногда вообще не церемонятся, из-за чего пернатые могут получить серьезные травмы и даже погибнуть.

"Может крыло повредить, вывернуть его, даже поломать. Там же у птички трубчатая кость, она очень слабенькая" - говорит орнитолог.

Видео: из-за селфи мужчин с лебедем около водохранилища ХАЭС вспыхнул скандал

Напомним, ранее орнитологи призвали граждан не подкармливать лебедей, чтобы их не отравить.

Также мы писали о том, что в Киеве белые лебеди облюбовали парк "Наталка", при этом на днях одного лебедя там обнаружили мертвым - сначала подумали, что его люди накормили не тем, чем надо, а потом выяснилось, что птицу застрелили.

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Хмельницкая АЭС лебедь
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