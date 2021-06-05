ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Водная блокада Крыма под угрозой срыва: дамба разрушается, а новую не достроили (видео)

Новина українською →
Херсонская область, Суббота 05 июня 2021 18:29
Водная блокада Крыма под угрозой срыва: дамба разрушается, а новую не достроили (видео) Фото: дамба на Северо-Крымском канале (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

Около КПВВ "Каланчак" возле административной границей с оккупированным Крымом разрушается дамба на 91-ом километре Северо-Крымского канала, которая перекрывает воду к полуострову.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

В Херсонской области эту временную плотину в 2014-м собственными силами соорудили местные фермеры. Использовали для возведения 6-метровой преграды для воды мешки с песком и металлические конструкции.

Теперь люди замечают, что сооружение стало пропускать воду, текущую из Днепра к АРК - некоторые мешки разорвало, другие сползли.

Как рассказала начальник отдела водопользования Управления Северо-Крымского канала Наталья Тарапун, дно канала теперь сухое, оно уже поросло деревьями, а 7 лет назад тут было 5 метров воды.

Помимо этого временного барьера, в Херсонской области в 2015 году начали возводить новую дамбу, чтобы вода не попала в захваченный Россией украинский полуостров. Впрочем, сооружение так и не достроили.

Тарапун отметила, что эта "новая" дамба технически не заготовлена и не готова к эксплуатации.

Как отмечается в материале, теперь официальная позиция Киева о том, что вода в Крым пойдет только после деоккупации - оказалась под угрозой из-за разрушения существующей дамбы.

Видео: в Херсонской области разрушается дамба, перекрывающая воду в аннексированный Крым

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторая дамба на Северо-Крымском канале пока не планируется.

Также сообщалось, что весной была опубликована карта вододефицита Крыма, которая показала, что на оккупированном полуострове реки исчезают, а водохранилища высыхают.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Крым Херсонская область вода Каланчак
LITE
Праздник 5 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 5 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины