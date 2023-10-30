Для водіїв в Україні ввели нову заборону: що потрібно знати, щоб не отримати штраф

Запам'ятайте ці дорожні знаки

У змінах до ПДР уряді уточнив перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Тепер, якщо на певній ділянці дороги немає знака про дозвіл на стоянку, водію заборонено робити там зупинку. Дозволені ділянки позначені дорожніми знаками 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 чи 6.15.

Нижче наводимо зображення цих знаків:

Перелік дорожніх знаків, які дозволяють зупинку на автомагістралях і дорогах (фото: ПДР Тести)

Де ще не можна паркуватися та які штрафи

Стоянка - це зупинка транспортного засобу більш ніж на п'ять хвилин. Серед тих локацій, де не можна ставити машину, згадаємо такі:

місце, де є заборонний знак

пішохідний тротуар, крім мотоциклів, легкових авто, якщо вони залишать пішохідну доріжку два метри

газони

велодоріжки

у радіусі 50 метрів від залізничної станції чи переїзду

на заміських трасах у районі різкого повороту, де видимість дороги складе менш як 100 метрів

місця, де транспортний засіб заважає проїзду інших автомобілів і руху пішоходів

Розмір штрафу в описаних ситуаціях становить 15 неоподатковуваних мінімальних доходів. Це 255 гривень. При повторних порушеннях - до 680 гривень.

Які ще зміни з'явилися

Вмикати денні ходові фари поза населеними пунктами.

Якщо ж такі вогні на транспортному засобі відсутні, можна використовувати ближнє світло фар. Зауважте, що йдеться про увімкнені фари протягом усього року, а не лише в осінньо-зимовий період. Якщо водій порушить цю норму, йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 425 до 510 гривень.

Заборонено перевозити дітей зростом до 150 сантиметрів.

Ця норма діє у випадку відсутності в машині дитячого крісла та ременя безпеки. А перевозити дитину на задньому сидінні мотоцикла та мопеда повністю заборонено. Штраф - від 510 до 850 гривень.

Якщо дитина старша 12 років і понад 145 сантиметрів зростом, їй можна сідати на заднє сидіння мотоцикла чи мопеда.