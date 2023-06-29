Водіїв у Києві почали масово штрафувати за одне й те саме порушення: за що виписують покарання (фото)

Яка сума штрафу за таке порушення

Велосипедна доріжка - це спеціальна доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці та/або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах.

Велодоріжки не можна використовувати для паркування автомобілів, адже вони убезпечують рух велосипедистів дорогою.

За подібні порушення передбачено штраф від 340 до 680 гривень. В окремих випадках інспектори мають право евакуювати автомобіль порушника на арештмайданчик.

Столичні водії неохоче дотримуються заборони на паркування на велодоріжках (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Які ще штрафи за паркування існують

Насамперед не можна паркуватися у вузьких місцях, на лівому боці дороги з розділовою смугою посередині, на трамвайних коліях, другим рядом уздовж вже припаркованих машин, на газонах і на зупинках громадського транспорту.

Крім того, не можна стояти ближче ніж на 10 метрів до пішохідного переходу.

На тротуарах можна паркувати легкові автомобілі, але для пішоходів повинен залишитися прохід не вужче двох метрів.

В якому випадку ваше авто заберуть

З 2018 року перелік умов, при яких вашу машину можуть примусово забрати на штрафмайданчик, чітко визначений законом.

Він охоплює практично всі вищеописані порушення, крім паркування на майданчику біля сміттєвих контейнерів, випадків "неправильної" стоянки на заміських дорогах і паркування на тротуарі.

Однак зауважте, що на період дії воєнного стану в Україні під час повітряної тривоги евакуатор не може забирати ваш транспортний засіб.