За які порушення пішоходам можуть "впаяти" штраф. Ось що треба знати кожному українцю

За останні місяці збільшилась кількість пішоходів, яким виписали штраф за перетин дороги у недозволеному місці. Правоохоронці таким чином, ймовірно, хочуть зменшити кількість аварійних ситуацій.

Про те, за які порушення пішоходам світить штраф і скільки доведеться заплатити, розповіли на сторінці "Про гроші" в Instagram .

Який штраф загрожує пішоходам за порушення

Якщо перейти проїжджу частину у недозволеному місці або впритул до авто, що наближається, передбачений штраф у розмірі 255 грн (раніше сума становила 55 грн).

За створення аварійної ситуації на дорозі пішоходу світить 850 грн штрафу. До слова, в Україні 2022 року сталося 5 284 аварій із потерпілими пішоходами, у яких було 4 799 осіб травмовано, 874 людини - загинули.

Як фіксують правопорушення

Поліцейський виявляє правопорушення, проводить розгляд справи на місці та виносить постанову.

Згодом правопорушник може оплатити штраф будь-яким зручним способом в електронному вигляді - через застосунок банку, на сайті "ШтрафиUA" або в "Дії".

Зазначимо, що торік нацполіції оштрафувала 90 тис. пішоходів.

Які обов'язки пішоходів

Перетинати проїжджу частину можна лише на пішохідних переходах. Ввечері та в умовах недостатньої видимості треба мати на одязі світловідбиваючі елементи.

Перед виходом на проїжджу частину треба впевнитись у безпеці такого маневру. Крім того, не можна різко виходити чи вибігати на дорогу або дозволяти робити це дітям.

Які можуть бути нововведення

На початку травня 2023 року у Верховній раді запропонували встановити новий штраф для пішоходів із дітьми до 16 років за порушення ПДР. Однак відповідальність вони понесуть лише в тому випадку, якщо їхні дії створили аварійну ситуацію.

Якщо провину буде доведено, пішоходи-порушники повинні будуть заплатити штраф 850 грн або долучитися до громадських робіт терміном від 20 до 40 годин. Щоправда, цю ініціативу ще розглядають.

Зазначимо, що у Польщі пішоходи-порушники платять штрафи від 50 до 300 злотих (400 - 2500 грн). При цьому їх призначають навіть за перетин велодоріжок у недозволеному місці.