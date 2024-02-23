UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кому з водіїв дозволено керувати авто з причепом, щоб не отримати штраф

Кому дозволено керувати авто з причепом (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Часто у власників легкових авто виникає потреба в перевезенні вантажу, який не поміщається в авто. Виникає ідея придбати причеп. Важливо знати, з якими причепами можна їхати, не отримуючи додаткової категорії водійського посвідчення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Дорожній адвокат".

Категорії транспортних засобів

Які є категорії транспортних засобів відповідно до пункту 2.13 ПДР:

  • В - автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів, а кількість сидячих місць не перевищує восьми (крім сидіння водія)
  • ﻿﻿В - состави транспортних засобів з тягачем категорії В та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кілограмів
  • ﻿﻿BE - состави транспортних засобів з тягачем категорії В та причепом, повна маса якого перевищує 750 кілограмів

Кому дозволено керувати легковими авто з причепами

Пунктом 5 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами встановлено, що водіям транспортних засобів категорії "В" дозволяється керувати такими засобами також з причепом, дозволена максимальна маса якого ﻿не ﻿перевищує 750 кілограмів.

При цьому водіям транспортних засобів категорії "В" дозволяється керувати такими засобами з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів.

Проте є умова - причеп не може перевищувати маси автомобіля без навантаження, і загальна дозволена максимальна маса такого состава не перевищує 3500 кілограмів.

Тут слід наголосити, що законом для визначення необхідної категорії береться до уваги повна маса авто та причепа, а не маса без навантаження.

Водій з категорією "В" може керувати:

  • ﻿﻿легкове авто + причеп максимальною масою не більше 750 кг
  • ﻿﻿легкове авто + причеп максимальною масою більш як 750 кг (умова: причеп не перевищує маси авто без навантаження і загальна дозволена максимальна маса состава не перевищує 3500 кг)

Є відповідальність за водіння авто з причепом без відповідної категорії. Відповідно до частини 2 статті 126 КУпАП передбачається накладення штрафу в розмірі 3400 грн.

Повторне подібне порушення передбачає вже накладення штрафу в розмірі 40 800 грн з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
водінняводіїВодійське посвідченняПоради водіям