Кому з водіїв дозволено керувати авто з причепом, щоб не отримати штраф

Часто у власників легкових авто виникає потреба в перевезенні вантажу, який не поміщається в авто. Виникає ідея придбати причеп. Важливо знати, з якими причепами можна їхати, не отримуючи додаткової категорії водійського посвідчення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Дорожній адвокат".
Які є категорії транспортних засобів відповідно до пункту 2.13 ПДР:
Пунктом 5 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами встановлено, що водіям транспортних засобів категорії "В" дозволяється керувати такими засобами також з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кілограмів.
При цьому водіям транспортних засобів категорії "В" дозволяється керувати такими засобами з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів.
Проте є умова - причеп не може перевищувати маси автомобіля без навантаження, і загальна дозволена максимальна маса такого состава не перевищує 3500 кілограмів.
Тут слід наголосити, що законом для визначення необхідної категорії береться до уваги повна маса авто та причепа, а не маса без навантаження.
Водій з категорією "В" може керувати:
Є відповідальність за водіння авто з причепом без відповідної категорії. Відповідно до частини 2 статті 126 КУпАП передбачається накладення штрафу в розмірі 3400 грн.
Повторне подібне порушення передбачає вже накладення штрафу в розмірі 40 800 грн з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років.
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