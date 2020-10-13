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Украинских водителей предупредили о новых штрафах: касается номеров

Вторник 13 октября 2020 11:23
Украинских водителей предупредили о новых штрафах: касается номеров
Водителей будут штрафовать за номера (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским водителям грозит штраф за изменение вида автономера

Украинских водителей предупредили о штрафах за неправильные автомобильные номера. Как пишут на странице полиции Днепра в Facebook, в соответствии с п.30.2 ПДД Украины запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их.

Автономера должны освещаться и быть чистыми. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность за ч.6 ст.121 КоАП и влечет за собой наложение штрафа в размере 170 гривен.

Что нельзя делать с автомобильными номерами

  • Не закрывайте номерной знак другими предметами;
  • не наносите покрытие, препятствующее или затрудняющее его идентификацию;
  • протирайте загрязненный номерной знак, если он не позволяет четко определить символы;
  • не переворачивайте;
  • обеспечьте освещение.

Как сообщалось, в МВД недавно рассказали о новом способе проверки водительских прав.

Также мы писали о том, что в министерстве объяснили украинцам, как при автофиксации нарушения ПДД не получить штраф по ошибке.

Кстати, в Украине в системы автофиксации нарушений ПДД решили внести изменения, чтобы расширить функционал камер на дорогах.

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