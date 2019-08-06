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Водій, який влаштував криваве ДТП в Києві, не прийшов у суд

STYLERЖиття    06.08.2019 - 18:17
Водій, який влаштував криваве ДТП в Києві, не прийшов у суд
Фото: ДТП в Києві (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Підозрюваний у скоєнні масштабної аварії просто не з'явився на засідання суду

Водій автомобіля Ауді, який був під кайфом і влаштував масштабне ДТП в Києві на площі Перемоги взимку, не з'явився в суд. Тиждень тому його відпустили з-під варти під домашній арешт.

Як повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці в Facebook, Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції прокуратури Києва на звільнення з-під варти водія, який скоїв ДТП на площі Перемоги в Києві.

Водій, який влаштував криваве ДТП в Києві, не прийшов у суд

Фото: ДТП на площі Перемоги (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Підозрюваний Олексій Сахаров в суд не з'явився. Його адвокат стверджує, що він перебуває в лікарні. Відзначається, що родичі постраждалих у масштабному ДТП спеціально приїхали до Києва з Одеси.

Очікується, що суд розгляне апеляцію на наступному тижні, 12 серпня.

Раніше прокуратура опротестувала звільнення Сахарова під заставу в розмірі 480 тис. гривень.

Нагадаємо, у Києві на площі Перемоги 31 січня сталася масштабна аварія з участю п'яти автомобілів, в результаті якого загинула 47-річна жінка. Після аварії було госпіталізовано троє людей.

1 лютого було оголошено підозру 29-річному водієві Ауді, який скоїв ДТП. У зв'язку з отриманими травмами підозрюваного помістили у відділення закритого типу ЛШМД під нагляд правоохоронців. Винесено постанову про відібрання у нього біологічних зразків на вміст алкоголю та наркотичних речовин.

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