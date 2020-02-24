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Водитель просто уехал: в Киеве женщина выпала из маршрутки и сломала обе ноги

STYLERПроисшествия    24.02.2020 - 22:11
Водитель просто уехал: в Киеве женщина выпала из маршрутки и сломала обе ноги
В Киеве женщина выпала из маршрутки (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве женщина выпала из маршрутки на ходу

В Киеве женщина выпала из маршрутки и оказалась в больнице с переломами обеих ног. О произошедшем в соцсети сообщил ее родственник Алексей. По словам мужчины, инцидент случился еще 20 февраля.

"20.02.2020 в 08:20 утра водитель 545-й маршрутки на ходу открывает двери. Из салона выпадает моя сестра и падает прямо под колеса маршрутки. Переехал ей две ноги. Водитель остановился, высадил пассажиров, вызвал скорую и скрылся. Следователи полиции молчат. Как нам стало известно, оформили это все как несчастный случай. Девочка лежит с переломом двух ног", - написал Алексей в социальной сети Facebook в сообществе "Киев Оперативный".

Водитель просто уехал: в Киеве женщина выпала из маршрутки и сломала обе ноги

"Но мы об этом узнали только сейчас. Это произошло в 8.20. Как известно, в Киеве это час пик, в такое время маршрутки переполнены. Сестра жены была в маршрутке № 545, которая едет от метро "Дарница" до Харьковского массива. Салон был переполнен, она стояла возле двери. Когда проезжали Дарницкую площадь, двери маршрутки открылись на ходу. Сестра жены выпала из передней двери, упала, и эта маршрутка задним колесом переехала ей обе ноги", — рассказал Алексей, пишут "Факты".

Женщина, по словам Алексея, потеряла сознание.

"При падении она, вероятно, еще ударилась головой. А она ко всему прочему страдает эпилепсией, в прошлом перенесла непростую операцию… Произошедшее помнит отрывками. "Я помню, как дверь открылась, — и я оказалась под колесами" — сказала. Говорит, что, когда маршрутка ее переехала, водитель остановился. Выпустил из салона всех пассажиров, вызвал "скорую". Но полиции не дождался, уехал. Сестру жены отвезли в Больницу скорой помощи. Там диагностировали переломы ног и разрыв связки. Сейчас она уже дома, но впереди длительная реабилитация. Ее состояние оставляет желать лучшего. Она подавлена, все время плачет…" – добавил Алексей.

Сейчас родные пострадавшей хотят найти водителя той самой маршрутки.

"И свидетелей. Ведь там было много людей. Прошу отозваться всех, кто видел этот случай. Завтра собираюсь обратиться в Днепровский райотдел полиции Киева, где должны были зафиксировать этот случай. Пока что я даже точно не знаю, открыто ли уголовное производство", - признается родственник пострадавшей.

В представительстве компании-перевозчика открестились от инцидента, заявив, что не имеют такой информации.

"Ничего подобного у нас не зафиксировано. Если бы такой случай был, у нас была бы информация о ДТП. Но я впервые об этом слышу", - ответила диспетчер.

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