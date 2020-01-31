Водитель маршрутки "оскорбил" женщину с ребенком и вызвал восторг сети

В Киеве водитель маршрутки поскандалил с пассажирами (коллаж: РБК-Украина)

Водитель маршрутки в Киеве вызвал недоумения своим поступком

Водитель маршрутки в Киеве обескуражил своим поступком. Мужчина проигнорировал просьбу остановки от пассажиров, мотивировав это тем, что не понял язык, на котором к нему обратились. О необычном случае написала в Facebook Ирина Козак-Кедич, при этом большинство пользователей поддержали маршрутчика.

По словам автора поста, инцидент произошел 30 января в маршрутке № 529, которая ездит из Бортничей до Троещины.

"Это Украина! Детка! Такого я еще не видела и не слышала! Водитель маршрутки не остановился на остановке, потому что... не понял их "язык", - пишет девушка.

Так, семья из трех человек (мужчина, женщина и ребенок) ехала с Троещины и попросила остановиться на рынке "Юность", но водитель проигнорировал их просьбу и затормозил лишь на следующей остановке (улице Бойченко).

На замечание возмущенной пассажирки "Вы глухой?" водитель ответил: "Шо? Я не розумію, вашого "языка"!"

В Киеве водитель маршрутки вызвал недоумение поступком (фото: facebook.com/Ирина Козак-Кедич)

В сети под постом Ирины разгорелась настоящая война среди тех, кто осудил водителя и тех, у кого патриотический поступок водителя вызвал восторг. Но большинство все же склоняется к тому, что водитель молодец.

Вчить українську мову! Водій і вправду молодець.

Водій молодець! Побільше б таких, і мовних законів би було не потрібно приймати! Вчили би мову як миленькі!

Ай Молодець!!! Побільше б таких водіїв.

Більше б таких водіїв. Хамство - це жити в країні і не знати мови.

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