Водій маршрутки "образив" жінку з дитиною і викликав захоплення мережі

У Києві водій маршрутки поскандалив з пасажирами (колаж: РБК-Україна)

Водій маршрутки в Києві викликав здивування своїм вчинком

Водій маршрутки в Києві збентежив своїм вчинком. Чоловік проігнорував прохання зупинки від пасажирів, мотивувавши це тим, що не зрозумів мову, якою до нього звернулися. Про незвичайний випадок написала у Facebook Ірина Козак-Кедич, при цьому більшість користувачів підтримали маршрутника.

За словами автора поста, інцидент стався 30 січня в маршрутці № 529, яка їздить з Бортничів до Троєщини.

"Це Україна! Дєтка! Такого я ще не бачила і не чула! Водій маршрутки не зупинився на зупинці, бо... не зрозумів їхній "язик", - пише дівчина.

Так, сім'я з трьох людей (чоловік, жінка і дитина) їхала з Троєщини і попросила зупинитися на ринку "Юність", але водій проігнорував їхнє прохання і загальмував лише на наступній зупинці (вулиці Бойченка).

На зауваження обуреної пасажирки "Вы глухой?" водій відповів: "Шо? Я не розумію, вашого "язика"!"

У Києві водій маршрутки викликав подив вчинком (фото: facebook.com/Ірина Козак-Кедич)

У мережі під постом Ірини розгорілася справжня війна серед тих, хто засудив водія і тих, у кого патріотичний вчинок водія викликав захват. Але більшість все ж схиляється до того, що водій молодець.

Вчить українську мову! Водій і справді молодець.

Водій молодець! Побільше б таких, і мовних законів би було не потрібно приймати! Вчили би мову як миленькі!

Ай Молодець!!! Побільше б таких водіїв.

Більше б таких водіїв. Хамство - це жити в країні і не знати мови.

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