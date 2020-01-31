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Водій маршрутки "образив" жінку з дитиною і викликав захоплення мережі

STYLERЖиття    31.01.2020 - 16:56
Водій маршрутки "образив" жінку з дитиною і викликав захоплення мережі
У Києві водій маршрутки поскандалив з пасажирами (колаж: РБК-Україна)

Водій маршрутки в Києві викликав здивування своїм вчинком

Водій маршрутки в Києві збентежив своїм вчинком. Чоловік проігнорував прохання зупинки від пасажирів, мотивувавши це тим, що не зрозумів мову, якою до нього звернулися. Про незвичайний випадок написала у Facebook Ірина Козак-Кедич, при цьому більшість користувачів підтримали маршрутника.

За словами автора поста, інцидент стався 30 січня в маршрутці № 529, яка їздить з Бортничів до Троєщини.

"Це Україна! Дєтка! Такого я ще не бачила і не чула! Водій маршрутки не зупинився на зупинці, бо... не зрозумів їхній "язик", - пише дівчина.

Так, сім'я з трьох людей (чоловік, жінка і дитина) їхала з Троєщини і попросила зупинитися на ринку "Юність", але водій проігнорував їхнє прохання і загальмував лише на наступній зупинці (вулиці Бойченка).

На зауваження обуреної пасажирки "Вы глухой?" водій відповів: "Шо? Я не розумію, вашого "язика"!"

Водій маршрутки &quot;образив&quot; жінку з дитиною і викликав захоплення мережі

У Києві водій маршрутки викликав подив вчинком (фото: facebook.com/Ірина Козак-Кедич)

У мережі під постом Ірини розгорілася справжня війна серед тих, хто засудив водія і тих, у кого патріотичний вчинок водія викликав захват. Але більшість все ж схиляється до того, що водій молодець.

  • Вчить українську мову! Водій і справді молодець.
  • Водій молодець! Побільше б таких, і мовних законів би було не потрібно приймати! Вчили би мову як миленькі!
  • Ай Молодець!!! Побільше б таких водіїв.
  • Більше б таких водіїв. Хамство - це жити в країні і не знати мови.

Водій маршрутки &quot;образив&quot; жінку з дитиною і викликав захоплення мережі

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