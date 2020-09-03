Водитель во Львове дважды нарушил правила на глазах у полиции, а потом совершил наезд

Во Львове водитель внедорожника дважды нарушил правила движения на глазах у полиции, а потом совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов. Пострадал полицейский велопатруля.

36-летний водитель внедорожника прямо на глазах у велопатруля дважды проехал под знак "Въезд запрещен". Полицейские потребовали у нарушителя остановиться, но он их проигнорировал и просто уехал. Об этом сообщили в выпуске ТСН.

Водитель успел проехать около километра и его догнали полицейские и снова приказали сделать остановку. Водитель вместо того, чтобы подчиниться требованиям сотрудников правоохранительных органов, нажал на газ и задним колесом сбил патрульного и его велосипед. Полицейский получил травму ноги.

Водителя проверили на содержание алкоголя и наркотиков в крови, но как отметили в полиции, результатов анализов пока нет. За нарушение правил дорожного движения на водителя составили сразу несколько протоколов.

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