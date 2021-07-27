Водитель "евробляхи" нарушил ПДД: кто должен оплачивать штраф

Специалисты объяснили, кто должен платить штраф, если автомобиль, зафиксированный камерами автоматической фиксации за нарушения Правил дорожного движения, не растаможен и не зарегистрирован на территории Украины.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Адвокат Права".

Кто должен платить штраф

Существует миф, что привлечь к административной ответственности водителя на "евробляхе" невозможно.

Причиной является то, что автомобиль официально не зарегистрирован. Однако, в Украине позаботились и за эту категорию правонарушителей.

За нарушение ПДД на авто зарегистрированных за пределами территории Украины, административную ответственность несет человек, которая ввезла этот автомобиль на территорию Украины.

При этом есть проблема - чаще всего ввозят такие автомобили в Украину граждане соседних государств. Поэтому взыскать штраф с них довольно проблематично.

Если же в Едином государственном реестре транспортных средств есть сведения о надлежащем пользователе этого авто, то ответственность за нарушение ПДД будет нести именно он. В этом случае основным доказательством того, что автомобилем управляет именно уполномоченное лицо, а не владелец, служит разборчивая фотография автомобиля и лицо водителя, который управлял транспортным средством в момент совершения правонарушения.

В случае же, если транспортное средство зарегистрировано за юридическим лицом, то административную ответственность понесет руководитель этого юридического лица.