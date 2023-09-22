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Води немає, а риба клює. В якому стані найбільше та найважливіше водосховище Криму (фото)

Білогірське водосховище в Криму (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Білогірське водосховище - це одне з найбільших водосховищ Криму. Воно забезпечує зрошення земель в долині річки Біюк-Карасу та живлення Тайганського водосховища. З моменту анексії пів острова Росією стан водойми почав помітно занепадати. Це своєю чергою вплинуло й на екосистему, й на водопостачання питної води людям.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало все, що відомо про стан водосховища зараз.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: матеріал Суспільного, матеріали Крим. Реалії.

Що відомо про Білогірське водосховище

Його побудували в 1970 році в Білогірському районі Автономної Республіки Крим. Першочерговою ціллю зведення було зрошення сільськогосподарських земель, відокремлене від Тайганського водосховища невеликим перешийком. 

Водосховище зариблене такими видами риби:

  • короп
  • карась
  • щука
  • товстолоб
  • судак
  • окунь
  • плотва
  • лящ
  • головень

Водопостачання до Криму

У 2014 році була збудована схема перекидання вод Білогірського і Тайганського водосховищ у Північнокримський канал. Це дозволило забезпечити водою Феодосію, Керч і Судак до завершення будівництва підземних водозаборів у 2016 році.

Протягом січня-лютого 2015 року Білогірське водосховище використовували для наповнення Новомиколаївського водосховища.  Через відсутність опадів до жовтня 2015 наповнення водосховища скоротилося до 4,1 мільйона метрів кубічних.

У грудні 2015 року водосховище помітно обміліло, й у верхів'ях з'явилося русло річки Карасу.

Білогірське водосховище обміліло до самого дна (фото: Крим. Реалії)

Вже у травні 2016 року "продуктивних запасів" у порівнянні з попереднім роком було менше в три рази, а подача води на зрошення була припинена. Наприкінці 2016 року запаси були відсутні.

Проте окупаційна влада запевняла, що небезпеки в цьому немає. 

Так звана "адміністративна влада Криму" нівелює небезпеку обміління водосховища (скриншот: Styler)

Білогірське водосховище сьогодні

Кореспондент Суспільного Крим повідомляє, що рівень води у Білогірському водосховищі зменшується щодня. 

Як розповіли журналістам місцеві мешканці, воду з водоймища активно скидають в річку Біюк-Карасу на потреби Південно-Східного Криму. Особливо посилено це почали робити після спустіння Північнокримського каналу внаслідок підриву окупантами греблі Каховської ГЕС 6 червня 2023.

Сьогодні Білогірське водосховище є основним джерелом питної води для населених пунктів Південно-Східного Криму. Проте якщо скидати воду в таких обсягах, до зими водойма може втратити більшу частину корисного обсягу.

"Коли розпочалася "СВО", місцева влада вихвалялася, що відновлення подачі води до Північнокримського каналу - це одне з головних досягнень. Тепер мовчать, а води у нас дедалі менше. Якщо наступний рік буде посушливий, то будуть великі проблеми з водою не лише у Південно-Східного Криму, а й у нас", - сказав мешканець села Криничне, яке найближче до Білогірського водосховища.

Проте в процесі обміління з водосховища дуже активно клює риба, тому місцеві рибалки цим принагідно користуються.

А от у Сімферопольському водосховищі "влада" зберігає достатній рівень води, адже це кримська столиця, яка повинна бути забезпеченою. Саме це дає їм підстави стверджувати, що проблем із водою в Криму немає, а запасів вистачить ще на рік.

Окупаційна влада Криму приховує проблеми з водопостачанням до пів острова (скриншот: Styler)

Професор кафедри екології НаУКМА Євген Хлобистов у коментарі Суспільному пояснив, що наслідків від чергового обміління ми не побачимо. Річ у тім, що воно вже сталося у 2020 році, і тоді природні системи захисту водного дзеркала, самоочищення води, склад мікроорганізмів, біорізноманіття вже були втрачені.

Тому зараз у регіоні нестійка екосистема, яка може знову зруйнуватися, але без помітних наслідків для флори та фауни пів острова.

Сімферопольське водосховище (фото: Суспільне)

Раніше ми показували, який вигляд зараз має Каховське водосховище.

Читайте також, скільки років може знадобитися на відновлення природи Каховського водосховища.

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