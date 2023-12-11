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"Вода йде зі стін": в Києві підтоплює ще одну станцію метро. Чи треба панікувати?

В Києві затоплює метро "Олімпійська" (колаж-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Станцію метро "Олімпійська" в Києві, яка не входить до переліку закритих шести станцій, починає підтоплювати водою.

Про це повідосляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке кияни публікують в соціальних мережах.

Що сталося на метро "Олімпійська"

Повідомляється, що пасажири побачили на рельсах воду. Вона йде зі стін та починає текти маленьким струмочком по коліям.

Фахівці запевняють, що там все контрольовано і коли вода помалу тече в тунелі, то це нічого страшного. 

 

Для довідки

Нагадаємо, що в Київському метрополітені 8 грудня зупинили роботу 6 станцій метро від Деміївської до Теремків, щоб уникнути надалі позаштатної ситуації. Там вода почала підтоплювати тунель та він потребує ремонту.

За словами міської влади, станції закрили на 6 місяців. 

Для того, щоб допомогти пасажирам добиратися до Либідської та до Теремків пустили наземні маршрути громадського транспорту.

Перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та Либідська" споруджувалися у заплаві річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах.

Читайте також, що відбувається у Києві на Либідській після закриття 6 станцій метро.

Як ми раніше писали, першого дня закриття станцій на Либідській утворився транспортний колапс.

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