"Вода йде зі стін": в Києві підтоплює ще одну станцію метро. Чи треба панікувати?

Станцію метро "Олімпійська" в Києві, яка не входить до переліку закритих шести станцій, починає підтоплювати водою.
Про це повідосляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке кияни публікують в соціальних мережах.
Повідомляється, що пасажири побачили на рельсах воду. Вона йде зі стін та починає текти маленьким струмочком по коліям.
Фахівці запевняють, що там все контрольовано і коли вода помалу тече в тунелі, то це нічого страшного.
Нагадаємо, що в Київському метрополітені 8 грудня зупинили роботу 6 станцій метро від Деміївської до Теремків, щоб уникнути надалі позаштатної ситуації. Там вода почала підтоплювати тунель та він потребує ремонту.
За словами міської влади, станції закрили на 6 місяців.
Для того, щоб допомогти пасажирам добиратися до Либідської та до Теремків пустили наземні маршрути громадського транспорту.
Перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та Либідська" споруджувалися у заплаві річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах.
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Як ми раніше писали, першого дня закриття станцій на Либідській утворився транспортний колапс.