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Що відбувається у Києві на Либідській після закриття 6 станцій метро (фото, відео)

Київ, Понеділок 11 грудня 2023 09:46
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Що відбувається у Києві на Либідській після закриття 6 станцій метро (фото, відео) Фото: На метро "Либідська" - колапс (Алена Яхно/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

У Києві закрили шість станцій метро, від Деміївської до Теремків. Замість підземки на цю ділянку пустили наземний транспорт, але це не вирішило проблему з пасажиропотоком. Так, 11 грудня на метро "Либідська" утворився колапс.

Що відбувається 11 грудня на Либідській - читайте у матеріалі Styler.

Що коїться на Либідській

Судячи з фотографій у мережі Facebook, вранці 11 грудня на метро "Либідська" - утворилася пробка з людей. Вхід на станцію дуже утруднений. Люди змушені у величезній черзі, щоб зайти до підземки.

"Либідська сьогодні вранці", - підписала фото у Facebook Олена Яхно.

Що відбувається у Києві на Либідській після закриття 6 станцій метро (фото, відео)

Метро Либідська 11 грудня (фото: Олена Яхно/Facebook)

Також повідомляється, що до турнікетів дуже важко пройти.

Що відбувається у Києві на Либідській після закриття 6 станцій метро (фото, відео)Черга до турнікетів на Либідській (фото: .facebook.com/glsvkyiv)

Ситуація на Теремках

На Теремках фактично паралізувався рух транспорту. Проблеми із кількістю громадського транспорту через закриття метро немає. Але час, за який він проїде проспект Глушкова, бажає кращого.

Що відбувається у Києві на Либідській після закриття 6 станцій метро (фото, відео)

Що трапилося у метро

Нагадаємо, що в Київському метрополітені повідомили, що зупинка руху поїздів на вищезгаданій ділянці лінії метро є вимушеним кроком, щоб уникнути надалі позаштатної ситуації. Так вода на перегоні пішла на рейки.

Перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та Либідська" споруджувалися у заплаві річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах.

Як ми раніше писали, першого дня закриття станцій на Либідській утворився транспортний колапс.

Читайте також, як добиратися від Теремків до Либідської.

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