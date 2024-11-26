VODA UA запустила нову колекцію питної води у всесвіті "Мавки"

"Мавка символізує турботу про природу, і це ідеально співзвучно з нашими цінностями. VODA UA прагне зберігати чистоту природи та дарувати гармонію. Нам було важливо об’єднати два сильних українських бренди, і це справді ідеальний "метч", – зазначила CEO VODA UA Катерина Садова.

Нова колекція toy-bottle пропонує пляшки з улюбленими персонажами: Мавкою, жабокотом Квусем та Рисенятком. Надалі серія поповнюватиметься новими дизайнами та варіантами об’ємів.

Вода вже доступна у мережі магазинів "Сільпо" по всій країні. Проєкт реалізовано у співпраці з ліцензійною агенцією Nerd (FILM.UA Group). VODA UA – інноваційна українська компанія, що пропонує високоякісну питну воду. Воду видобувають із природних джерел і очищують за допомогою керамічних фільтрів, зберігаючи її натуральний склад.