VODA UA запустила новую коллекцию питьевой воды во вселенной "Мавки"

"Мавка символизирует заботу о природе, и это идеально созвучно с нашими ценностями. VODA UA стремится сохранять чистоту природы и дарить гармонию. Нам было важно объединить два сильных украинских бренда, и это действительно идеальный "метч", – отметила CEO VODA UA Екатерина Садовая.

Новая коллекция toy-bottle предлагает бутылки с любимыми персонажами: Мавкой, жабокотом Квусем и Рисенятком. В дальнейшем серия будет пополняться новыми дизайнами и вариантами объемов.

Вода уже доступна в сети магазинов "Сільпо" по всей стране. Проект реализован в сотрудничестве с лицензионным агентством Nerd (FILM.UA Group). VODA UA – инновационная украинская компания, предлагающая высококачественную питьевую воду. Воду извлекают из природных источников и очищают с помощью керамических фильтров, сохраняя ее натуральный состав.