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VODA UA запустила креативну колаборацію з рестораном корейської кухні Kim Kimchi

Фото: VODA UA запустила креативну колаборацію з рестораном корейської кухні (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Український бренд VODA UA в колаборації з рестораном корейської кухні Kim Kimchi Kim створили особливу етикетку для питної води.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення брендів.

"Ми створили унікальну етикетку, що об'єднує українську та корейську культури. Витончені маки на гравіюванні поєднуються з фіолетовим DNA Kim Kimchi, утворюючи ідеальний баланс естетики та стилю", - зазначила СЕО компанії Катерина Садова.

Колаборація покликана підкреслити синергію традицій двох країн через сучасний дизайн і якісний продукт. Продукція з новою етикеткою вже доступна в мережі ресторанів Kim Kimchi.

 

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