VODA UA запустила креативную коллаборацию с рестораном корейской кухни Kim Kimchi

"Мы создали уникальную этикетку, объединяющую украинскую и корейскую культуры. Утонченные маки на гравировке сочетаются с фиолетовым DNA Kim Kimchi, образуя идеальный баланс эстетики и стиля", – отметила СЕО компании Екатерина Садовая.

Коллаборация призвана подчеркнуть синергию традиций двух стран через современный дизайн и качественный продукт. Продукция с новой этикеткой уже доступна в сети ресторанов Kim Kimchi.