VODA UA та FlowerPot об'єднують мистецтво та природу на Ukrainian Fashion Week

Натхненні унікальною ДНК кожного бренду та новими колекціями, FlowerPot у колаборації з VODA UA створив ексклюзивні букети для дизайнерів, щоб привітати їх із показом та висловити свою вдячність та підтримку. Це Федір Возіанов, Ксенія Шнайдер, Гуня та Ельвіра Гасанова.

Ці букети уособлюють свіжість і досконалість від природи. Квіткові композиції стали символом натхнення та підтримки творчості, що об'єднує Україну та її талановитих митців. Творчість цих видатних дизайнерів прославляє Україну на світовій арені, і ми пишаємося можливістю бути частиною цього важливого процесу.

VODA UA продовжує підтримувати українську творчість, об'єднуючи мистецтво, природу та натхнення в унікальних проектах.