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VODA UA и FlowerPot объединяют искусство и природу на Ukrainian Fashion Week

Фото: VODA UA и FlowerPot объединяют искусство и природу на Ukrainian Fashion Week (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Бренд питьевой воды VODA UA совместно с цветочным маркетом FlowerPot представили на Ukrainian Fashion Week эксклюзивный проект в рамках сотрудничества с ведущими украинскими дизайнерами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании.

Вдохновленный уникальной ДНК каждого бренда и новыми коллекциями, FlowerPot в коллаборации с VODA UA создал эксклюзивные букеты для дизайнеров, чтобы поздравить их с показом и выразить свою благодарность и поддержку. Это Федор Возианов, Ксения Шнайдер, Гуня и Эльвира Гасанова.

 

Эти букеты олицетворяют свежесть и совершенство от природы. Цветочные композиции стали символом вдохновения и поддержки творчества, объединяющего Украину и ее талантливых художников. Творчество этих величайших дизайнеров прославляет Украину на мировой арене, и мы гордимся возможностью быть частью этого важного процесса.

VODA UA продолжает поддерживать украинское творчество, объединяя искусство, природу и вдохновение в уникальных проектах.

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