VODA UA та FILM.UA підписали меморандум про стратегічне партнерство

"Ми підтримуємо українське кіно та культуру, адже це наш код, наша ДНК, наші цінності. Інвестуючи в національний кінематограф, ми допомагаємо розповідати унікальні українські історії, які можуть підкорювати серця глядачів як в Україні, так і за її межами", – зазначила СЕО VODA UA Катерина Садовая.

Партнерство VODA UA з FILM.UA стало частиною ширшої ініціативи компанії щодо підтримки вітчизняної культури та мистецтва.

У межах цієї співпраці бренд VODA UA зокрема забезпечуватиме гостей допремʼєрних показів якісною питною водою, створюючи комфортну атмосферу для кіноманів та учасників подій. Також угодою передбачено низку інших напрямів співпраці.