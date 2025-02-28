VODA UA и FILM.UA подписали меморандум о стратегическом партнерстве

"Мы поддерживаем украинское кино и культуру, ведь это наш код, наша ДНК, наши ценности. Инвестируя в национальный кинематограф, мы помогаем рассказывать уникальные украинские истории, которые могут покорять сердца зрителей как в Украине, так и за ее пределами", - отметила СЕО VODA UA Екатерина Садовая.

Партнерство VODA UA с FILM.UA стало частью более широкой инициативы компании по поддержке отечественной культуры и искусства.

В рамках этого сотрудничества бренд VODA UA в частности будет обеспечивать гостей допремьерных показов качественной питьевой водой, создавая комфортную атмосферу для киноманов и участников событий. Также соглашением предусмотрен ряд других направлений сотрудничества.