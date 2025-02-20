VODA UA стала партнером презентації колекції J’amemme "Noir" на Ukrainian Fashion Week

Український бренд питної води VODA UA став партнером презентації нової колекції FW’25/26 "Noir" від J’amemme, що відбулася 17 лютого у театрі "Сузір’я" в межах Ukrainian Fashion Week.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення бренду.

Подія відбулася у форматі імерсивного театру, де гості змогли зануритися в атмосферу класичного нуару, відчути гру світла і тіней та побачити нову колекцію бренду у динаміці. Перформанси акторів, що розгорталися у різних залах театру, підсилювали ефект присутності в альтернативній реальності.

VODA UA, яка активно підтримує українські культурні та fashion-ініціативи, стала частиною цього мистецького проєкту.

"Ми віримо, що естетика, стиль та мистецтво можуть змінювати світ навколо. Тому для нас важливо бути частиною таких подій, які надихають та задають нові тренди у сфері моди. Співпраця з J’amemme – це можливість підтримати українських дизайнерів та розвивати культуру моди на світовому рівні", – зазначила Катерина Садовая, CEO VODA UA.

Колекція J’amemme "Noir" поєднала кінематографічну естетику, архітектурні силуети та емоційність кольорових акцентів. Вона стала однією з найяскравіших прем’єр Ukrainian Fashion Week 2025.