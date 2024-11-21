VODA UA стала партнером прем’єри фільму "Wicked: Чародійка"

У межах прем’єри пройшов унікальний захід для блогерок у форматі pre-party. Учасниць чекала справжня атмосфера Попелюшки: перед показом їхні образи створював партнер події MakeUp, а бренд VODA UA забезпечив стильну атмосферу та додав особливого шарму. Завершився вечір красивою фотосесією, після чого всі учасниці вирушили на показ фільму.

VODA UA активно підтримує соціально важливі проєкти та ініціативи. Бренд є спонсором благодійної організації Superhumans, яка займається реабілітацією поранених українців. Підтримуючи прем’єру "Wicked: Чародійка", VODA UA продовжує свій внесок у розвиток культури та соціальних проєктів в Україні.