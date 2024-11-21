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VODA UA стала партнером премьеры фильма "Wicked: Чародейка"

Фото: VODA UA стала партнером премьеры фильма "Wicked: Чародейка" (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

20 ноября состоялась украинская премьера фильма "Wicked: Чародейка" от Universal Pictures. Бренд VODA UA выступил партнером этого события.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу организации.

В рамках премьеры прошло уникальное мероприятие для блоггеров в формате pre-party. Участниц ждала настоящая атмосфера Золушки: перед показом их образы создавал партнер события MakeUp, а бренд VODA UA обеспечил стильную атмосферу и придал особый шарм. Завершился вечер красивейшей фотосессией, после чего все участницы отправились на показ фильма.

 

 

VODA UA активно поддерживает социально важные проекты и инициативы. Бренд является спонсором благотворительной организации Superhumans, занимающейся реабилитацией раненых украинцев. Поддерживая премьеру "Wicked: Чародейка", VODA UA продолжает свой вклад в развитие культуры и социальных проектов в Украине.

 

 

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