VODA UA стала партнером премьеры фильма "Wicked: Чародейка"

В рамках премьеры прошло уникальное мероприятие для блоггеров в формате pre-party. Участниц ждала настоящая атмосфера Золушки: перед показом их образы создавал партнер события MakeUp, а бренд VODA UA обеспечил стильную атмосферу и придал особый шарм. Завершился вечер красивейшей фотосессией, после чего все участницы отправились на показ фильма.

VODA UA активно поддерживает социально важные проекты и инициативы. Бренд является спонсором благотворительной организации Superhumans, занимающейся реабилитацией раненых украинцев. Поддерживая премьеру "Wicked: Чародейка", VODA UA продолжает свой вклад в развитие культуры и социальных проектов в Украине.