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VODA UA підтримала сімейний фестиваль "Мамазліт" у Києві

Понеділок 17 березня 2025 18:54
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VODA UA підтримала сімейний фестиваль "Мамазліт" у Києві Фото: VODA UA підтримала сімейний фестиваль "Мамазліт" у Києві (прес-служба VODA UA)
Автор: Юлія Бойко

Бренд питної води VODA UA став водним партнером сімейного фестивалю "Мамазліт", що відбувся у ТРЦ Retroville.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу компанії.

Компанія забезпечила учасників якісною питною водою, а також організувала розважальну програму за участю аніматорів у костюмах Мавки й Лукаша.

Фестиваль зібрав сім’ї з дітьми на яскраве весняне свято, наповнене майстер-класами, мініконцертом та інтерактивними розвагами.

VODA UA підтримала сімейний фестиваль &quot;Мамазліт&quot; у Києві

"Ми в VODA UA віримо, що підтримка дитячих заходів – це внесок у майбутнє. Діти заслуговують на щасливі моменти, і ми раді бути частиною фестивалю, який дарує їм радість та позитивні емоції", – зазначила CEO VODA UA Катерина Садовая.

Організатори наголошують, що продовжують працювати, та запрошують партнерів до проведення активностей для дітей і батьків на майбутніх фестивалях.

VODA UA підтримала сімейний фестиваль &quot;Мамазліт&quot; у Києві

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