VODA UA поддержала семейный фестиваль "Мамазліт" в Киеве

Бренд питьевой воды VODA UA стал водным партнером семейного фестиваля "Мамазліт", который состоялся в ТРЦ Retroville.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания обеспечила участников качественной питьевой водой, а также организовала развлекательную программу с участием аниматоров в костюмах Мавки и Лукаша.

Фестиваль собрал семьи с детьми на яркий весенний праздник, наполненный мастер-классами, мини-концертом и интерактивными развлечениями.

"Мы в VODA UA верим, что поддержка детских мероприятий - это вклад в будущее. Дети заслуживают счастливых моментов, и мы рады быть частью фестиваля, который дарит им радость и положительные эмоции", - отметила CEO VODA UA Екатерина Садовая.

Организаторы отмечают, что продолжают работать, и приглашают партнеров к проведению активностей для детей и родителей на будущих фестивалях.